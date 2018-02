Trois entreprises vont tenter d'être plus «vertes»

Le Luxembourg compte depuis mardi trois entreprises de plus labellisées «Lean & Green». Lancé au Luxembourg en 2014 par le Cluster for Logistics, ce label pousse les entreprises du secteur logistique à réduire leurs émissions de C02. Luxport Group, Kronospan et Webtaxi rejoignent les huit autres entreprises du pays qui disposent déjà du label (voir encadré). Sur 5 ans, elles devront avoir réduit leurs émissions de Co2 provenant d'activités logistiques d'au moins 20%.

11 entreprises



En Europe, 500 entreprises disposent du label «Lean & Green» depuis sa création en 2008. Le Luxembourg en compte donc désormais 11: Arthur Welter, Cargolux, CFL Multimodal, GN Transport, Luxair Cargo, Offergeld, Post et Transalliance, Luxport, Kronospan et Webtaxi.

Un objectif que les trois entreprises comptent dépasser. Le groupe Luxport prévoit ainsi une réduction de 21%. Pour ce faire, cette entreprise située à Mertert et active dans le transport et la logistique, va remplacer chaque année 45 000 litres de diesel par de l'électricité verte grâce à une nouvelle grue portuaire. Celle-ci permettra d'éliminer 110 tonnes de CO2 par an. La modernisation de la flotte de camions et la formation des conducteurs doit aussi contribuer à la réduction de 1 800 tonnes de CO2 sur 5 ans, explique le Cluster for Logistics.

De son côté, Kronospan, spécialisé dans la fabrication de panneaux en bois, vise une diminution d'émissions de gaz à effet de serre «au-delà de 30%» sur 5 ans. Enfin, Webtaxi s'engage à une réduction de 33%, notamment en renouvelant sa flotte, en réduisant les kilomètres à vide et en introduisant des véhicules électriques. Une fois les objectifs atteints, les entreprises recevront le «Lean and Green Award».

(L'essentiel)