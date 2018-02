D'Aubange à Esch, une ligne électrique illégale

«Depuis 10 ans, une ligne à haute tension reliant Aubange à Esch-sur-Alzette est placée illégalement», a affirmé sur son compte Facebook, le jeudi 8 février, Philippe Courard, député wallon et président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «Depuis juillet 2008 et l'annulation du permis d'urbanisme par le Conseil d’État, la ligne n'est plus couverte par un permis», mais elle transporte toujours de l'électricité entre la Belgique et le Luxembourg.

La société CPRT devenue Elia Asset, a tenté de régulariser cette situation en 2010, mais les communes d'Aubange et de Messancy ont rendu un avis défavorable, toujours selon le député wallon qui ajoute «qu'un risque de contracter un cancer du rein à cause des effets magnétiques n'est pas écarté». Philippe Courard a interpellé le ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Carlo di Antonio, en lui demandant s'il était possible d'enterrer les câbles ou de déplacer la ligne.

«Ligne d'utilité publique»

La société Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, a réagi et c'est «La DH» qui en fait écho dans ses colonnes, ce mercredi. Une demande de régularisation a effectivement été introduite en 2010 et elle a été déclarée complète et recevable, selon Julien Madani, porte-parole d'Elia, qui indique être dans l'attente d'une réponse officielle de la Région wallonne.

Déclarée d'utilité publique par le gouvernement luxembourgeois depuis 1971, suite à l'augmentation des besoins au Grand-Duché, la liaison haute-tension Esch-Aubange permet de stabiliser le réseau électrique à la frontière entre le Luxembourg et la Belgique. Cette ligne permet également de renforcer les connexions entre pays européens.

(FL/L'essentiel)