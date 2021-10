Les communes ne veulent plus payer l'informatique

«Pendant les trois dernières années, les dépenses des communes pour leurs écoles ont explosé», déplore Émile Eicher (CSV), bourgmestre de Clervaux et président du Syvicol (Syndicat des villes et communes du Luxembourg). Les dépenses ont «augmenté de plus d’un tiers entre 2019 et 2021», passant de 6,817 à 10,251 millions d’euros, d’après un sondage mené auprès des communes, celles qui ont répondu accueillant 92% des habitants et 91% des élèves du pays.

L’étude, qui couvre les dépenses pour l’investissement (PC, tablettes, câbles, etc.) et l’assistance (contrats d’entretien, licences, etc.), montre une grande hétérogénéité des résultats, surtout dans les communes de moins de 10 000 habitants. Certaines dépensent trois fois moins que d’autres, par rapport au nombre d’habitants. Le Syvicol demande à ce que le ministère de l’Éducation prenne en charge ces investissements, «comme pour les livres», reprend Emile Eicher. «Nous voulons garantir à chaque enfant les mêmes chances, quelle que soit sa commune, car c’est la base de la démocratie de garantir l’éducation à chacun», dit-il. Dans cette optique, il demande aussi «un système de programmation unique pour tout le pays».

Contacté par L’essentiel, le ministère explique qu’aucun changement n’est prévu. La loi sur l’enseignement fondamental, revue en août dernier, prévoit un financement au niveau local. «Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental», indique le texte. En revanche, le ministère prend en charge les coûts liés au secondaire, à travers le Centre de gestion informatique de l’éducation (CGIE).

