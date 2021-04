La vaccination va-​​t-​​elle permettre la sortie de crise?

S'agira-t-il du point de bascule que chacun espère pour sortir de la crise du Covid? Difficile de l'établir pour l'instant, mais les chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mardi sont porteurs d'espoir. Oui, la vaccination fonctionne au Luxembourg. Ainsi pour la première fois depuis septembre 2020, le taux d'incidence des personnes de plus de plus de 75 ans est passé à 123 cas pour 100 00 habitants, soit le plus bas de toutes les catégories d'âge.

Même dynamique pour la tranche 60-74 ans avec un taux d'incidence de 149 cas pour 100 000 habitants bien inférieur à la moyenne nationale de 202 au cours des sept derniers jours. Rappelons que les personnes dans ces tranches en question sont celles qui ont pu être massivement vaccinées, conformément à la stratégie mise en place par les autorités luxembourgeoises.

Des doses pour 127 840 personnes

Autre chiffre qui porte à l'optimisme, le Luxembourg disposera de doses suffisantes pour vacciner 127 840 personnes d'ici à fin avril, soit une partie importante de la population du pays (613 000 habitants). Reste que ces prévisions sont toujours sujettes à des contretemps et aux capacités de productions et de livraisons des fabricants.

Mercredi, Johnson & Johnson annonçait un retard de déploiement de son vaccin en Europe suite à la recommandation américaine d'interruption des injections en raison de cas de thromboses chez quelques personnes.

La crainte des variants sud-africain et brésilien

L'autre difficulté majeure concernant la vaccination tient au développement des variants. D'après les dernières données, le variant sud-africain représente 19,4% des cas de Covid-19 au Luxembourg, un chiffre supérieur à celui de la semaine précédente. Or, le vaccin d'AstraZeneca ne serait que très peu efficace contre cette souche.

Le cas spécifique du variant brésilien est encore plus préoccupant. Présumé plus résistant aux vaccins et plus contagieux, ce dernier provoque une véritable hécatombe au Brésil, notamment chez les jeunes. Six cas de ce variant ont pou l'instant été détectés au Grand-Duché.

(Thomas Holzer/L'essentiel)