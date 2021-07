Il roulait en zigzag, son permis lui est retiré

La police de Differdange a croisé un automobiliste qui semblait passablement ivre, vendredi vers 18h. Sa voiture avançait en zigzag, est en partie montée sur le trottoir puis est allée sur la voie de circulation de sens opposé.

Les agents ont pu intercepter l'individu et constater qu'il avait effectivement trop bu et qu'il ne se montrait pas franchement coopératif. Un premier éthylotest s'étant révélé positif, il a été embarqué au poste. là, il a refusé un nouveau test avec un éthylomètre et tout autre acte officiel. Son permis de conduire lui a été retiré et un rapport a été rédigé.

Un peu plus tard, vers 20h30, un témoin a informé la police qu'une voiture avait heurté une poubelle, à Schieren. Le conducteur a été retrouvé dans la foulée, du côté de Lorentzweiler. Son test d'alcoolémie était positif, les agents lui ont confisqué son permis.

(L'essentiel)