Un centre high-​​tech pour les sportifs du pays

Salle de préparation physique équipée de systèmes d'analyse vidéo, chambre d'altitude et chambre thermique pour simuler des conditions de compétition spécifiques, tartan de course à pied permettant l'analyse des départs et des foulées, salle de tests médicaux et de diagnostics, dojo avec analyse des mouvements, bassin de natation suréquipé: un véritable arsenal de nouvelles technologies appliquées au sport. Le monde du sport luxembourgeois a inauguré ce mercredi matin en grande pompe à La Coque son nouveau bijou: le High performance training & recovery center (HPTRC, Centre d'entraînement de haute performance et de récupération).

Flambant neuf, il doit accompagner les meilleurs sportifs luxembourgeois vers le plus haut niveau. Un projet qui a nécessité un investissement initial de 4,3 millions d'euros de La Coque. «Dans le sport comme dans tous les domaines, il faut investir pour obtenir des récompenses», a insisté le ministre LSAP des Sports, Dan Kersch, dont le ministère prendra en charge le coût de fonctionnement du centre.

«Les sportifs d'élite»

«La Coque avait dans un premier temps imaginé le financer en faisant payer l'accès aux installations à des privés mais le ministère des Sports a préféré les consacrer exclusivement aux sportifs luxembourgeois de haut niveau», a précisé Marc Mathekowitsch, président du conseil d'administration de La Coque. Avant de préciser que le Luxembourg Institute for High Performance in Sport (LIHPS) décidera de quels athlètes pourront utiliser ces installations quand et comment.

«Les cadres du Comité olympique et sportif luxembourgeois seront ciblés et des analyses réalisées pour définir les besoins de chacun. Ponctuellement certaines fédérations pourraient en bénéficier pour des projets précis, mais les sportifs d'élite sont les premiers concernés», a précisé Alwin de Prins, directeur du Lihps.

(Nicolas Martin/L'essentiel)