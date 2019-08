Deux semaines après, les sinistrés attendent l'argent

Il y a deux semaines, une tornade dévastait les rues de Pétange et de Bascharage. Un événement aussi rare qu'inattendu qui a laissé de nombreuses personnes dans un état de vulnérabilité. Malgré le travail titanesque des secours et l'élan de solidarité, difficile de faire oublier les dégâts considérables provoqués par le tourbillon à ce moment là.

Élus, ministre, associations et représentants des assurances se sont réunis mercredi pour faire le point. Une feuille de route a ainsi été livrée aux personnes les plus touchées. «Il a été retenu que tous les dégâts sont à déclarer prioritairement auprès des agents d’assurance concernés et que les compagnies d’assurances sont les premiers points de contact pour les sinistrés», indique la mairie de Käerjeng.

Seuls les cas d'urgence devront être déclarés aux office sociaux des communes de Pétange et de Käerjeng. «Après règlement des dégâts par les assurances, des dégâts éventuellement non remboursés ou partiellement remboursés sont à déclarer à ce moment auprès de l’office social de la commune respective du sinistré», précise encore le communiqué. Un comité d'élus et de représentants d’associations et des offices sociaux décidera par la suite des éventuelles sommes allouées.

(th/L'essentiel)