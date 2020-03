«Travailler 60 h/semaine est autorisé»

Dan Kersch, vice-Premier ministre, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, a fait le point, ce vendredi, à 17h30, sur les différentes mesures en matière de l’emploi pour faire face à la crise du Covid-19 au Luxembourg.

"Ce n'est pas facile pour moi de prendre la parole après de tels chiffres sur le nombre de décès et de personnes positives au Covid-19 et de retourner dans la politique réelle", a tout d'abord souligné Dan Kersch. "Pour le représentant des syndicats, il n'était pas facile de nous suivre au niveau de notre position, car ce sont vraiment des dérogations à la loi".

"Le chômage partiel, c'est la mesure la plus incisive pour donner une aide aux salariés d'une part et aux entreprises d'autre part", a rappelé Dan Kersch. "Avec un système normal, les personnes n'auraient que 80% de leur salaire de base et cela pourrait constituer un problème substantiel. Les syndicats souhaitaient 100% du salaire, mais le budget alloué est déjà très important et nous nous sommes donc mis à table pour trouver un compromis entre le gouvernement et les partenaires syndicaux, sans oublier l'union des entreprises luxembourgeoises".

"C'est une mesure sociale face à cette crise", a rappelé Dan Kersch. Personne n'aura moins que 2 142,194 euros par mois et personne n'aura plus que 5 343 euros par mois au chômage partiel. Je rappelle également que ces personnes au chômage ne peuvent pas être licenciées durant cette période".

"Concernant le congé pour raison familiale qui va loin au-delà de ce que l'on avait prévu dans le texte original", a affirmé Dan Kersch, "cette mesure est réduite. Cette mesure ne profitera plus à celles et ceux qui sont au chômage partiel. Malgré les restrictions, à partir de lundi, il faudra réintroduire une demande sur Guichet.Lu."

"De nouveaux délais sont également proposés par l'Adem pour celles et ceux qui étaient déjà au chômage", s'est voulu rassurant Dan Kersch. "Le chômage va être automatiquement prolongé car ces personnes n'ont pas la possibilité de se présenter chez un nouveau patron pour trouver un nouveau travail. Idem pour les formations interrompues à l'Adem à cause du Covid-19. Ces gens vont conserver leurs droits au chômage. Pour ceux qui ont un problème de santé, les délais sont également prolongés pour ne pas les pénaliser".

"Au niveau de la durée de travail, la semaine de travail est augmentée de 40 à 60 heures par semaine et par jour de 10 à 12h", a précisé Dan Kersh. "Nous le faisons pour les secteurs définis par le gouvernement comme des secteurs qui doivent rester ouverts pour que la vie continue au Luxembourg. Cette mesure est strictement limitée à la période de la crise. On peut donc travailler 60 heures par semaine. Pour les étudiants qui veulent aider et les entreprises qui n'ont pas assez de personnel, les étudiants en CDD auront la possibilité de travailler 40 heures/semaine".

Plus de 7 000 demandes ont été introduites pour le chômage partiel depuis le début de la crise du Covid-19. Un nouveau système a donc été introduit sur Guichet.Lu, depuis ce vendredi, à 17h. 15 000 sociétés ont dû fermer depuis le début de la crise et ce chiffre risque d'augmenter très fort dans les prochaines semaines.

