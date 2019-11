Le sapin de Noël s'illumine pour le Télévie

C'est un mastodonte de vingt mètres de haut et de près de six tonnes qui trône sur la place du Marché d'Echternach. Ce mercredi soir, le sapin de Noël a revêtu son habit de lumière lors de la cérémonie festive «Luucht un - den Eechternoacher Chrëstbeemchen liicht» (Lumière! - Le sapin de Noël d'Echternach s'allume).

Compteur de personnes à Echternach



Grâce à la technologie qui, jusqu'à présent, existait surtout dans les aéroports, on compte le nombre de personnes qui affluent à Echternach depuis l'installation du premier compteur de personnes, en mai 2019. Les premiers résultats, communiqués à la presse mercredi, n'ont pas manqué de surprendre le bourgmestre, Yves Wengler. «De mai à la fin de l'année, plus de 500 000 personnes ont foulé le pavé du centre historique d'Echternach», souligne t-il.



À l'avenir, ces résultats seront intégrés dans le développement urbain de la ville, le contrôle de la circulation et le concept de stationnement. «Nous allons rendre Echternach encore plus attractive», promet Yves Wengler.

Le «Eechternoacher Chrëstmoart» («marché de Noël d'Echternach») est l'un des plus anciens du Grand-Duché. Il ouvrira officiellement ses portes le 13 décembre, pour prendre fin deux jours plus tard. En attendant, les habitants de la ville devront se contenter de leur géant de vingt mètres pour se mettre dans l'ambiance de Noël. «Notre sapin est l'un des plus grands du pays et nous voulions vraiment le voir», confie Tanja, une résidente.

Deux jours de marché de Noël

L'illumination du sapin coïncide avec le lancement officiel du Télévie 2020. L'événement, qui existe depuis 2002, permet de collecter des dons pour la recherche contre le cancer. Pour ce faire, 99 boules de Noël, peintes par des enfants d'Echternach et de Weilerbach, ont été vendues. À la fin de la soirée, presque toutes les boules colorées étaient parties.

Lors de la grande finale de l'édition 2019 du Télévie, en avril dernier, la somme record de 2,005 millions d'euros avait été atteinte. Le 25 avril prochain marquera le clap de fin de la nouvelle édition.

