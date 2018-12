«Mon plan B? C'était de devenir footballeur»

2018 a été une grande année pour Cyril Molard, le chef du restaurant «Ma Langue Sourit» (à Moutfort), qui a décroché en novembre une deuxième étoile au Guide Michelin. Interrogé par Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio, il réagit à ce succès avec modestie. «Je ne pense pas être surdoué, estime-t-il. Deux étoiles, c'est l'accomplissement du travail et une progression». Un accomplissement qui a une saveur particulière pour celui qui a perdu sa mère il y a très peu de temps. «Quand on m'a dit que j'avais deux étoiles, j'ai pleuré en pensant à elle», confie-t-il.

La chanson choisie par Cyril Molard



«Secret Garden» («Jardin Secret» en français) de Bruce Spingsteen. «Avec toutes les difficultés et les tristesses que l'on peut connaître dans la vie, je m'aperçois que ce jardin secret que l'on garde derrière nous est une force inouïe pour avancer, explique Cyril Molard. Ces coups durs que l'on garde pour soi, c'est une force énorme pour aller plus loin».

Comment expliquer le succès de Cyril Molard? L'intéressé explique être capable de proposer une cuisine qui lui appartient, qui correspond à sa sensibilité. En outre, une situation où il s'est senti ridicule il y a une dizaine d'années l'a appris à être sincère en toutes circonstances. «Alors que je vendais de la dorade d'élevage, j'ai dit à un client que c'était de la dorade sauvage. Mais il était un fin connaisseur de cuisine et il m'a prouvé par a + b que je m'étais trompé. Je ne savais pas où je mettre. Mais je l'ai pris avec de la sympathie et lui aussi. On s'est tapé sur l'épaule. Il m'a dit qu'il fallait toujours dire la vérité et être sincère. C'était il y a dix ans et je m'en souviens encore. Depuis, je fais très attention à ce que je dis au niveau de la cuisine et des produits.»

La sincérité, on y revient lorsqu'il s'agit d'évoquer les émissions culinaires à la télévision, qui se sont multipliées ces dernières années. «Si j'avais 17-18 ans aujourd'hui, je n'aurais jamais pu y participer. Je ne pourrais pas mettre en avant comme ça, dans des émissions scénarisées. Moi, j'aime les choses vraies, les choses sincères. Dans ces émissions, je n'ai pas l'impression que l'on se dit les choses franchement». En revanche, ce que Cyril Molard aurait pu faire à la place de chef cuisinier, c'est footballeur. «C'était mon plan B», avoue-t-il.

