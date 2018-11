Expogast fait le plein de gourmets

Samedi face aux grandes tables présentant les délicates créations de cuisiniers internationaux, le public d'Expogast à Luxexpo The Box avait sorti les smartphones. «Je vais partager les images avec mon entourage, explique Anastasia, 33 ans, de Luxembourg, en dégainant le sien. Certains plats sont de véritables œuvres d'art!», s'enthousiasme-t-elle.

Le public comprend des gourmets amateurs comme des gens du métier. Maria, 22 ans, et Joel, 24 ans, de Luxembourg, travaillent tous les deux dans l'hôtellerie comme cuisiniers. «On aime voir du monde et trouver de l'inspiration», disent-ils.

«Pour déguster»

Certains visiteurs sont venus de loin. Alla, 26 ans, et sa sœur Olga, 34 ans, pâtissière, ont fait le chemin depuis l'Ukraine. «Pour mon développement professionnel», commente Olga. Andrea, 27 ans, Vénézuélienne en voyage, a fait un arrêt à Expogast pour voir ce qui se faisait en cuisine végétarienne, domaine dans lequel elle travaille. «Je suis très impressionnée», apprécie-t-elle.

Pendant ce temps, les équipes de cuisine participant à la Villeroy & Bosch Culinary World Cup se relayent dans les cuisines professionnelles sous le regard scrutateur des jurés et du public. «Depuis qu'on est là, on a réalisé beaucoup de préparations, pas mal transpiré et peu dormi», commentent Robin, 23 ans, Émilie et Melvin, 18 ans, de l'équipe suédoise. Céline et Nora, 20 ans, Sophie et Cynthia, 21 ans, et Louis, 19 ans, des anciens du lycée hôtelier de Diekirch, eux ont déjà donné. «On concourrait l'an dernier. C'était intensif. Maintenant on est là pour déguster!», sourient-ils.

(Séverine Goffin/L'essentiel)