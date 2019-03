Le troisième soldat de Waldhof est sorti du coma

Le soldat le plus gravement blessé lors de l'explosion à Waldhof le mois dernier est sorti du coma, a indiqué ce samedi le ministre Déi Gréng de la Défense François Bausch, interviewé par RTL. Le sous-officier va encore devoir subir des interventions chirurgicales, mais il a retrouvé toutes ses capacités cognitives, précise le ministre. L'explosion d'un ancien obus avait fait deux morts et deux blessés.

Le ministre a d'ailleurs indiqué qu'un cinquième soldat se trouvait sur les lieux, mais qu'il avait dû sortir du hangar au moment de l'explosion. Celle-ci a d'ailleurs causé des dégâts plus importants au bâtiment que ce que les autorités imaginaient au départ. Quant aux causes de la déflagration, François Bausch a parlé de «malchance» mais ne s'est pas avancé, l'enquête étant toujours en cours. Selon une des hypothèses, l'explosif contenu dans l'obus aurait pu voir sa nature changer au fil des années, ce qui aurait pu le rendre instable et entraîner l'explosion.

(L'essentiel)