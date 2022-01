Xavier Ponzoni, meilleur boulanger de France?

À l’âge de 25 ans, Xavier Ponzoni était encore électricien au Luxembourg. Dix ans plus tard, le voici propulsé sous le feu des projecteurs en tant que… boulanger. Ce mercredi, à 18h40, le boulanger de Villerupt défendra les couleurs de la maison Ponzoni sur l’antenne de M6. Avec un objectif: représenter la Lorraine et le Grand-Duché dans une grande finale qui réunira, vendredi, les dix meilleurs boulangers du Grand Est.

«Avant la diffusion de la 9e saison de "La meilleure boulangerie de France", on est sereins», nous a indiqué Xavier Ponzoni. «On espère que les produits présentés vont plaire aux gens. On ne peut pas tout dévoiler, mais on peut vous indiquer que nos productions auront un lien avec le Luxembourg. Ce sera assez sympa…».

«C’était un petit challenge pour tout le monde»

Située à deux pas d'Esch-sur-Alzette, la maison Ponzoni est basée à Villerupt, avec deux boulangeries, et s’étend également à Hussigny-Godbrange. Une quatrième boulangerie verra bientôt le jour à Herserange. «On emploie aujourd’hui 30 personnes», souligne Xavier. «Au début, nous n’étions que cinq. Ce n’est que du plaisir. Un jour, on aimerait aussi ouvrir une boulangerie au Luxembourg. On a beaucoup de projets: le premier, c’est de satisfaire notre clientèle».

Mais quelles sont les spécialités du boulanger Xavier Ponzoni? «La baguette tradition et la baguette blanche récoltent un franc succès», concède le boulanger de Villerupt. «On bosse avec une fermentation lente, sur une souche de levain, tout à l’ancienne. Tous nos employés sont très contents d’être médiatisés par M6. C’était un petit challenge pour tout le monde et on a adhéré à l’émission "La meilleure boulangerie de France". On est prêts à digérer l’impact de tout ça, sur l’arrivée d’une nouvelle clientèle potentielle».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)