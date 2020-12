Monsieur SchmitTt sur les traces de Toxic René

Ses rares apparitions publiques sur les réseaux sociaux font un malheur au Luxembourg et dans les pays francophones limitrophes. Et comme tout ce qui est rare est précieux, Monsieur SchmitTt a refusé de nous dire exactement qui se cachait derrière son truculent personnage. Avec talent, Monsieur SchmitTt commente en français, avec un accent luxembourgeois, l'actualité du moment. Ses coups de gueule font mouche et rassemblent de plus en plus d'internautes qui n'hésitent pas à partager massivement ses chroniques sur les réseaux sociaux.

«J'ai commencé en décembre 2019 et à la base, c'était un simple délire», a reconnu secrètement Monsieur SchmitTt, 65 ans, passionné de jardinage, qui profite désormais d'une retraite bien méritée du côté de Dudelange. «Je suis Luxembourgeois et j'ai toujours vécu au Grand-Duché. Comme de nombreux compatriotes, je parle français avec un léger accent, mais je le force pour mes séquences humoristiques».

Un vrai travail d'écriture

Le dernier coup de gueule date déjà du 12 octobre 2020, mais quelque chose nous dit que Monsieur SchmitTt ne tardera pas à nous en proposer de nouveaux d'ici peu. «Bonjour, c'est SchmitTt, à l'Apparat», annonce-t-il d'emblée lorsqu'il décroche le téléphone avant de commenter les élections américaines et Donal Trump en particulier. «Le président avec la mèche blonde, là, celui qui se met du make-up, on dirait qu'il a fait la sieste dans le solarium... C'est quand même un sacré personnage!». Le ton est juste, drôle et des images illustrent également ces séquences vidéos fortement commentées et relayées plus d'une centaine de fois sur Facebook.

Bis next joer Shueberfouer !! #postcovid19 #shueberfouer #nostalgie Publiée par Les coups de gueules de Monsieur SchmitTt sur Jeudi 10 septembre 2020

«Ma première source d'inspiration, c'était Toxic René», nous a avoué Monsieur SchmitTt au téléphone. «Quand il a sorti ses chansons en 2007, il m'a mis sur le chemin, dommage qu'il n'a pas été plus loin». Embouteillages, fêtes de fin d'année, météo, soutien au personnel soignant face au Covid-19, contrôles aux frontières du Luxembourg, sans oublier l'absence de Schueberfouer cet été, Monsieur SchmitTt régale à chacune de ses interventions. «Il y a un vrai travail derrière et cela me prend parfois une journée d'écriture, mais quand l'inspiration est là, le public est souvent au rendez-vous». Et on ne s'en lasse absolument pas!

(Frédéric Lambert/L'essentiel)