Le pays fait face à «un système de santé en crise»

C’est un bilan mitigé qu'a dressé mercredi l'AMMD (Association des médecins et médecins-dentistes) du travail des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale, Étienne et Romain Schneider. C'est le remaniement gouvernemental qui prévoit que Paulette Lenert (LSAP) reprend la Santé à Étienne Schneider, qui a incité l'AMMD à rappeler les urgences du système.

Son président, Alain Schmit, n'y va pas par quatre chemins: «Nous dressons le constat d'un système de santé en crise». Un nombre toujours insuffisant de praticiens, des problèmes liés au dossier de soins partagés, une digitalisation trop lente et, en général, un système qui étouffe dans les lourdeurs administratives. Mais le bilan du ministre de la Santé est jugé meilleur que celui du ministre de la Sécurité sociale.

Évolution

«Nous avons constaté chez Étienne Schneider une prise de conscience et une compréhension des enjeux. La Sécurité sociale n'était pas réceptive et a freiné le progrès».

Aussi l'AMMD a-t-elle conçu un nouveau système au sein duquel généralistes, spécialistes, hôpitaux et patients sont mieux mis en réseau par le biais d'une application. Ce concept intègre également la création de structures ambulatoires, cogérées par les médecins et les responsables des hôpitaux, qui pourraient effectuer des interventions ambulatoires et ainsi délester les hôpitaux. «Le but est de mieux diriger le patient». Reste à voir si ces idées trouveront des répercussions politiques.

(Maurice Magar/L'essentiel)