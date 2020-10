Un cluster dans une maison de retraite à Luxembourg

Tout est probablement parti d’une visite extérieure. Il y a une semaine et demie, un premier cas de Covid 19 a été décelé parmi les 221 pensionnaires du Centre intégré pour personnes âgées (CIPA) Op der Rhum à Luxembourg-Ville, dans le quartier du Grund. L’établissement a «aussitôt mis en place son protocole et les tests pratiqués depuis ont révélé 19 cas de plus», confirme Nathalie Hanck, porte-parole de Servior, qui gère quinze centres au pays.

Plusieurs résidents ont séjourné à l’hôpital «pour le Covid ou d’autres raisons» et un est décédé, «en ayant le coronavirus, mais cette «personne était malade et souffrait de comorbidité», indique l’établissement qui assure avoir misé sur la transparence. «Dès le premier cas, la famille concernée a été avertie et des informations ont été transmises à toutes les familles des résidents».

«La situation est bien sous contrôle»

La propagation peut également s’expliquer par le fait que le coronavirus a atteint un groupe de «personnes démentes» habituées à vivre ensemble mais pas en mesure de respecter les mesures barrières ou le port du masque», note Nathalie Hanck. Des mesures ont été prises pour isoler les personnes infectées des autres résidents et les groupes à risque.

«La situation est bien sous contrôle et des tests réguliers sont réalisés pour qu’elle se normalise», poursuit la porte-parole assurant que les établissements pour personnes âgées étaient avant même le Covid 19, familiarisés et formés à composer avec les virus, y compris de la grippe saisonnière. Parmi les 20 cas positifs, quatre ont depuis été retestés négatifs. «Le taux d’infection dans nos établissements reste inférieur à la moyenne du pays. Et la majorité de nos centres n’ont pas connu de cas de Covid», poursuit Nathalie Hanck, qui précise que les visites ne se font plus que sur rendez-vous.

(Nicolas Martin/L'essentiel)