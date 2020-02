Christian Kmiotek tire sa révérence chez les Verts

«Je m’engage depuis plus d’une décennie chez Déi Gréng et j’ai pu co-écrire des chapitres de la success story écologiste», dit Christian Kmiotek, coprésident du parti depuis 2013. «J’ai désormais 60 ans et j’ai décidé de renoncer à mon mandat de coprésident des Verts à partir du 14 mars». Une décision difficile sur le plan émotionnel, a-t-il concédé.

Il souhaite faire place au processus de renouvellement de son parti afin de promouvoir de nouveaux talents. «Je suis certain qu’au congrès, on trouvera un jeune coprésident inspiré». Christian Kmiotek dit partir à un moment où Déi Gréng ont surmonté la crise de septembre, avec l’affaire Traversini et la maladie de l’ancien ministre de la Justice, Félix Braz.

Pendant onze ans, il a fait partie des instances dirigeantes du parti. La moitié des membres n’a pas connu d’autres président masculin que lui. «Ce n’est pas la première fois que je fais place aux jeunes. En 2018, lors des européennes, je me suis mis de côté au profit de Meris Sehovic», a-t-il conclu.

(Maurice Magar/L'essentiel)