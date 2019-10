«Notre hôtel pillé, il était grand temps de rentrer»

«Soulagés, après des jours de crispation», c’est l’impression unanimement partagée par les parents des jeunes karatékas luxembourgeois exfiltrés du Chili, en raison des troubles dans la capitale Santiago, alors qu’ils auraient dû y disputer le championnat du monde. Toute la délégation a atterri au Findel à Luxembourg, ce vendredi, sur le coup de 13h50.

Très impressionnés par les images et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, par les athlètes eux-mêmes, parfois, les parents des karatékas luxembourgeois présents au Chili garderont un souvenir très amer de ce championnat, qui aura du mal à se disputer sereinement dans un pays en pleine crise. «Ils n’auraient jamais dû partir samedi dernier, car on savait que des troubles avaient déjà débuté vendredi, confie un papa à L'essentiel. Mais on ne s’attendait pas à des manifestations et des violences pareilles dans les rues de Santiago. Chaque jour, ils allaient malheureusement de mauvaises surprises en mauvaises surprises».

«Notre équipe était très solide»

Précédés par les joueurs du F91 Dudelange qui revenaient de Séville, les jeunes karatékas luxembourgeois ont débarqué dans le hall des arrivées vers 14h30, accueillis par leurs proches et le ministre des Sports Dan Kersch. «C’est aussi mon rôle d’être là dans les moments difficiles», nous a-t-il affirmé. «Toute la délégation, une vingtaine de personnes au total, est saine et sauve, c’est le plus important. Je félicite tous les responsables d’avoir pris les bonnes décisions. Sur place, le consulat et l’ambassade de Belgique ont été d’un précieux support. Évacuer des athlètes luxembourgeois d’un pays, c’était malheureusement une grande première et on espère que cela n’arrivera plus jamais».

Au cœur de la fournaise, Kimberly Netling, prometteuse karatéka luxembourgeoise, a partagé sur les réseaux sociaux ce qu’il se passait sur place. Au Findel, elle nous a fait part de ses sentiments. «On est contents d’être revenus en bonne santé, mais on est aussi très tristes et frustrés au niveau sportif», a regretté l’athlète de 19 ans. «Je n’avais jamais ressenti un tel sentiment de panique et heureusement, on est tous restés solidaires dans les moments difficiles. Notre équipe était très solide. Seule, je n’aurais pas réussi à rester aussi calme. Quand notre hôtel a été attaqué par les manifestants, c’était le déclic, on a compris qu’il était temps de quitter le Chili».

«Au milieu des pierres et des balles»

Membre du staff et de la délégation, Léticia Ferreira s’est dit, elle aussi, «très contente d’être de retour au Luxembourg, car ce n’était pas évident». «Quand on est partis, on voulait une médaille et sur place, la situation se dégradait gravement de jour en jour».

«La sécurité n’était pas assurée dans le hall. Et c’était encore pire dans les rues. Notre taxi a été attaqué et on a dû l’abandonner au milieu des pierres, des balles et des gaz. C’était horrible et très risqué. Jamais, je n’aurais jamais imaginé vivre ça...», a regretté Léticia Ferreira. «Dans l’hôtel où on se trouvait, tout a été pillé et, heureusement, les manifestants chiliens n’ont pas pu rentrer dans nos chambres grâce aux portes coupe-feu. Du 17e étage, on a été mis à l’abri au moins 2, avant d’être évacués. Il était grand temps de rentrer. On ne retiendra rien, au niveau sportif, car on n’a même pas pu combattre, mais au niveau du "team building", on va en ressortir beaucoup plus forts».

