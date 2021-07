Situation toujours critique dans la vallée de la Sûre

Les services du CGDIS restent particulièrement mobilisés dans la vallée de la Sûre et principalement du côté d’Echternach, Rosport, Born et Steinheim, où la situation est toujours particulièrement critique. Tous les services de secours du pays sont mobilisés et les centres moins sollicités sont venus en renfort. Le groupe de sauvetage aquatique est très sollicité et tous les bateaux disponibles ont été réquisitionnés pour aider les personnes coincées dans leurs maisons.

Le chargé de communication du CGDIS, Cédric Gantzer, insiste sur le fait que les personnes doivent s’organiser en attendant que les secours se déploient: «Il est important que la population qui se retrouve coincée dans les maisons ne prenne pas le moindre risque. On reste dans une situation délicate car on est tributaire de l’évolution de la météo et de l’influence qu’elle aura sur le niveau des ruisseaux et des rivières. On travaille de manière à analyser au mieux toutes les infos que nous recevons et on surveille aussi de très près l’évolution des niveaux des rivières en prenant régulièrement des mesures».

Le travail effectué en amont par les services du CGDIS a permis d’éviter une situation encore plus compliquée: «Sur base des prévisions météorologiques, on a mis en place un plan de bataille en prévoyant l’ouverture de postes d’accueil et des points d’hébergement. On espérait évidemment que la situation reste sous contrôle mais au vu de ce qui se passe, je pense qu’on a bien fait d’anticiper. Je n’ai en tout cas plus le souvenir d’avoir vécu une situation aussi compliquée depuis très longtemps».

[Evacuation Echternach] décision a été prise avec le bourgmestre d’Echternach d’évacuer la population de la ville cet après-midi. Le CGDIS avec le soutien de l’armée et de la police organise ce défi logistique. Prière d’attendre les secours & de ne pas prendre d’initiative isolée pic.twitter.com/UAYTSGAZq1 — CGDIS (@CGDISlux) July 15, 2021

(Jean-François Servais/L'essentiel)