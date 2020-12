Grave accident sur la N15, des enfants à bord

Un grave accident de la route a eu lieu mercredi, à 17h15, sur la N15 entre Heiderscheid et Niederfeulen, a confirmé la police à L'essentiel. Quatre personnes ont été blessées, dont au moins une grièvement. D'après une source présente sur place, des enfants font partie des personnes ayant nécessité une prise en charge.

Si la police cherchait toujours à établir les circonstances précises de l'accident en début de soirée, un premier déroulé s’est rapidement confirmé. Une voiture qui circulait avec quatre personnes à bord en direction de Heiderscheid a percuté de plein fouet un tracteur. L'accident résulterait du dépassement d'un camion par deux autres voitures qui arrivaient dans l'autre sens.

Le choc a été brutal, comme le confirme un témoin. Les autorités souhaiteraient recueillir le témoignage des conducteurs des deux voitures et du camion présents au moment du drame. La route a bien évidemment été fermée le temps de l'intervention des secours, et une déviation a été mise en place. Deux ambulances étaient sur place pour prendre en charge les blessés, et la police scientifique a été dépêchée.

N15 Ettelbruck - Belgique entre Niederfeulen et Fuussekaul

dans les deux sens accident, voie bloquée, automobilistes avec des connaissances locales sont priés d'éviter le secteur #ACL_N15 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) December 16, 2020

(th/L'essentiel)