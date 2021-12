«Mieux vaut 23h qu'une fermeture totale»

«C'est un peu décourageant, mais je préfère cela à une fermeture totale comme l'année dernière», confie à L'essentiel, Ramin Safavi, du Café Interview, dans la capitale. Après l'annonce des mesures de freinage qui visent notamment les bars et restaurants, les professionnels oscillent entre déception et soulagement. Bien conscients de la situation sanitaire en péril avec la propagation annoncée du variant Omicron, ils se préparent à fermer leurs établissements à 23h, durant une période de congés généralement propice aux sorties en famille et entre amis.

Interrogé également, François Koepp partageait «son grand étonnement» tout en saluant «le fait que les bars et restaurants restent ouverts». S'il s'était «préparé» à des mesures de freinage «notamment en ce qui concerne le monde de la nuit», le secrétaire général de l'Horesca pensait que le gouvernement viserait en priorité les fêtes privées et les grands événements.

Les gens iront boire un dernier verre à la maison

À ce propos d'ailleurs, lui estime qu'une fermeture à minuit aurait paradoxalement était plus profitable qu'une extinction des feux à 23h: «À ce moment de la soirée, les gens n'hésitent pas à boire un dernier verre au domicile d'un ami. À minuit, c'est moins le cas», estime-t-il.

Si les restaurants devraient moins souffrir de ces nouvelles restrictions, la situation est «très grave» pour les discothèques, qui doivent à nouveau fermer leurs portes. Le retour des aides avec 100% de prise en charge des coûts d'exploitation par l'État doit permettre de limiter la casse. «Nous avons préparé le terrain pour cela», se félicite François Koepp, qui espère désormais le retour du chômage partiel.

«Le test en plus, c'est très exagéré»

Mais pour les professionnels interrogés, ce soutien de l'État ne constitue pas la panacée pour autant: «Le problème, c'est que les aides arrivent trois mois plus tard», explique M. Savafi. Plus globalement, un certain sentiment d'injustice anime les patrons d'établissement: «Je regrette que le secteur horeca en fasse les frais, alors qu'il n'y a pas plus de risques d'un point de vue sanitaire. Pour manger au restaurant, il faut un certificat de vaccination ou de guérison et présenter sa pièce d'identité, y compris en terrasse. Les gens ne viendront plus, mais ils continueront de se voir à la maison, où là, il n'y a aucun contrôle», glisse Mireille Rahmé-Bley, cogérante du Downtown Café, des Capucins, de L'Avenue et du Skybar.

La contrainte du nouveau système «2G+», avec obligation de fournir un test pour les personnes guéries et vaccinées qui n'ont pas encore reçu la troisième dose, est également considérée comme «très exagérée» par Ramin Safavi. Mme Rahmé-Bley, pour sa part, regrette la fin des tests rapides au restaurant, «une bonne alternative» selon elle.

