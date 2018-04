L'automobiliste inculpé est sorti de prison

L'automobiliste qui avait tenté de fuir un contrôle de police, et ainsi provoqué une poursuite ayant débouché sur la mort d'un agent dans un accident de la circulation, le 14 avril dernier, n'est plus en détention préventive, le mandat de dépôt à son encontre ayant été levé. «Les services chargés de l’enquête par le juge d’instruction ayant pu auditionner au cours de la semaine passée tous les témoins susceptibles de contribuer à élucider la survenance de cet accident, le maintien du conducteur en détention préventive ne se justifie plus à l’heure actuelle», indique le parquet, dans un communiqué, publié ce lundi matin.

Le conducteur en cause avait avoué avoir fui le contrôle parce qu'il conduisait en état d'ébriété. Il avait été inculpé pour homicide involontaire le lendemain de l'accident.

L'instruction, par ailleurs, se poursuit. Elle a été étendue, annonce le parquet, au policier qui conduisait la camionnette impliquée dans l'accident avec une autre voiture de police. Outre la mort d'un agent, l'accident avait fait une blessée grave. La policière qui se trouvait sur le siège passager de la voiture est toujours, ce lundi matin, dans un état critique, indique le parquet.

(L'essentiel)