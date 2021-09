Chasse au trésor et bananes pour favoriser le vélo

Les cyclistes, de plus en plus nombreux ces dernières années, sont à l’honneur de la Semaine de la mobilité, qui débute jeudi. L’accent est mis cette année sur «la sécurité et la bonne santé», indiquent ses promoteurs. De son côté, le Mouvement écologique propose de pointer sur une carte les points problématiques et endroits dangereux, afin de demander aux autorités de les améliorer.

Diverses initiatives seront en place jusqu’à mercredi prochain pour favoriser les mobilités douces, notamment la pratique du deux-roues. Dans le sud du pays, une sorte de chasse au trésor est organisée sur le parcours du Minett-Trail. Les utilisateurs sont invités à retrouver sept panneaux dissimulés et à les prendre en photo. Les auteurs des clichés les plus originaux seront récompensés.

Promenades et conférences

Des communes comme Mertzig, Erpeldange-sur-Sûre et Feulen organisent dimanche, une journée sans voiture, afin de laisser la place aux piétons et cyclistes. Dudelange propose vendredi un marché de vélos d’occasion, tandis que Mondercange inaugurera le même jour une station de vélo en libre-service (Vël’OK). D’autres communes manient la carotte, ou plutôt les sucreries, avec des croissants et bananes offerts aux usagers des bus à Weiler-la-Tour, vendredi. Mamer et Contern proposent une action similaire, tandis que la Ville de Luxembourg offrira mardi, une collation à ceux qui viennent de Mersch ou de Dudelange à vélo, dans le cadre d’une action organisée par l’association ProVelo.

Beaucoup de communes participantes organiseront ce week-end des sorties à vélo, afin d’inciter les plus réticents. Enfin, Niederanven tentera de convaincre par un moyen plus intellectuel, avec une conférence, jeudi soir, par un spécialiste du cœur, sur la thématique: «Moving makes you healthy» (bouger vous donne la santé).

•Plus d'informations sur: https://www.mobiliteitswoch.lu/

(Joseph Gaulier/L'essentiel)