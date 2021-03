Des jeunes ont vécu un tournage animé sur le Covid

Dimanche, des jeunes costumés, en sweat colorés, jouaient et dansaient sous l'œil de la caméra dans le centre d'Esch-sur-Alzette. C'est le PATE (Petit atelier théâtre d'Esch) et le service Jeunesse de la ville d'Esch qui tournent le court métrage «Corps vide 19».

Difficile parfois de montrer patte blanche. Le tournage a été interrompu par l'arrivée de la police, alertée par des habitants croyant voir «une dizaine de jeunes en train de se battre». Le malentendu dissipé, le travail a pu reprendre. «Les jeunes voulaient parler du Covid et comme on ne peut pas monter sur scène en ce moment, c'est une bonne alternative», explique Saïf Settif, metteur en scène du PATE. Que pensent les jeunes de la pandémie? «On prend conscience que des choses d'apparence anodines nous manquent, note Miguel, 17 ans, voix off du film. Serrer une main, aller au restaurant ou simplement voir le visage des gens dans la rue».

Samedi, l'équipe tournait, plus au calme, au CHEM. «Dans le film, une dame et son petit-fils sont infectés dans la rue et ce dernier décède à l'hôpital» détaille Cindy, 24 ans, coordinatrice. Si le film est une fiction, la scène finale sera «un grand merci à tous ceux qui ont lutté contre le virus». Le film sortira sur les réseaux sociaux d'ici l'été.

(Séverine Goffin/L'essentiel)