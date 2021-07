Prison à perpétuité pour l'auteur du drame de Wiltz

Les juges du tribunal d'arrondissement de Diekirch ont suivi ce jeudi le réquisitoire du parquet, en condamnant en première instance à la prison à perpétuité l'auteur du drame survenu à Wiltz en 2019.

L'histoire avait fait grand bruit, il y a plus de deux ans et demi. Le 2 janvier 2019, vers 15h10, Yves K., un homme de 47 ans, a délibérément fauché cinq piétons, rue Grande-Duchesse Charlotte à Wiltz. Parmi les victimes figure son fils Calvin, âgé de 2 ans, qui n'a pas survécu à ses blessures. La maman de l'enfant ainsi qu'un autre enfant en bas âge, un homme et une femme ont été blessés.

Un acte sur fond de jalousie

Le jour de l'incident, le juge d'instruction de Diekirch avait annoncé qu'il ne s'agissait pas d'un attentat terroriste mais «d'un drame familial». L'homme a été placé en détention préventive après le drame et finira donc sa vie en prison. Selon le procureur, Yves K. avait délibérément fauché les piétons. L'enquête a montré qu'il n'arrivait pas à faire face à la séparation avec la mère de son fils.

C'est probablement la jalousie mêlée à la colère qui a conduit à ce drame. L'attaque aurait principalement visé le nouveau compagnon de son ex-femme. «Il voulait causer le plus de dégâts possible, il voulait que personne ne survive», a poursuivi le procureur.

Indemnités pour les victimes

Yves K. a été reconnu coupable du meurtre de son fils, de tentative de meurtre de la mère de l'enfant. Les experts ont par ailleurs déclaré qu'il n'y avait aucun défaut technique sur la voiture ni d'explications médicales ayant pu causer l'évanouissement du conducteur.

En plus de sa peine, l'auteur devra également verser des indemnités aux victimes, dont le montant exact sera déterminé par les experts.

(mme/L'essentiel)