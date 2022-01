«Les transports en commun, un mode de vie»

Dès l'âge de dix ans, dans les écoles fondamentales du Grand-Duché, des cours de multimodalité seront très prochainement organisés. «L’idée, c’est de les préparer aux déplacements qu’ils vont connaître lorsque ils se rendront au lycée », précise Juliette Büchler, coordinatrice de ce projet d'éducation. «Quand on prend les transports publics ou quand on marche, ce n’est pas qu’un déplacement, c’est une partie de notre quotidien et ce n’est pas du temps de perdu. On peut rencontrer des gens, on peut se relaxer, écouter de la musique… Il faut se dire que prendre les transports en commun, c’est devenu un mode de vie».

Les jeunes générations sont-elles effrayées de prendre les transports en commun compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19?



«J’espère que l’on va surmonter cette pandémie lors des prochains mois», se veut optimiste François Bausch. «Et très vite, on retrouvera nos problèmes classiques de mobilité. Il faut donc dès à présent apprendre à se servir de tous les modes de transport pour augmenter l’efficience de notre mobilité au quotidien».

«Ce nouveau workshop est un projet qui transmet des compétences», s’est félicité Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale. «Les enfants pourront ainsi trouver le meilleur chemin pour se déplacer. À pied, à vélo, ou avec les transports publics. C’est une compétence dont les jeunes ont besoin pour gagner en indépendance. Pour se déplacer dans tout le pays, sans avoir besoin de ses parents, c’est important de connaître tous les moyens existants. La mobilité douce pour la proximité et les transports publics quand les distances augmentent».

«Apprendre à vivre ensemble»

Pour François Bausch, ministre de la Mobilité, «nous devons apprendre aux enfants qu’il existe une chaîne de mobilité et qu’il n’y a pas uniquement un seul moyen de transport». «Dans sa vie, il faut s’organiser de manière multimodale», poursuit le ministre. «Les modules d’apprentissages sont très ludiques et innovants. On va trouver notre public dans les écoles. Et les enfants ne manqueront pas de sensibiliser leurs parents par la suite». «Pendant des dizaines d’années, on a créé une société "motorisée" où, pour se déplacer, on a oublié les autres modes de transports», regrette François Bausch. «Aujourd’hui, pour la santé de tout le monde, se déplacer, ça veut dire simplement bouger. Nous devons réapprendre à vivre ensemble dans des villes conçues pour les êtres humains. Ce sera l’approche de la mobilité au XXIe siècle».

Encore aujourd'hui, «dès leur plus jeune âge, quand on les dépose dans un siège auto, les enfants sont habitués à être attachés et amenés quelque part», déplore Juliette Büchler. «Et ce, parfois, sans grande communication. Les parents sont assis à l’avant et les enfants sont à l’arrière. Par conséquent, beaucoup d’enfants connaissent peu ou pas les transports en commun».

«Une vingtaine d'écoles déjà positives»

Et pourtant, «pour les jeunes générations actuelles, le transport public est en train de devenir quelque chose de très normal», affirme Claude Meisch. «Avec le tram à Luxembourg-Ville, mais aussi grâce aux réseaux de trains et de bus dans tout le pays. C’est devenu normal. Pour les jeunes, c’est important de leur montrer que tout cela peut se faire de manière confortable, agréable et sécurisée. Et que l’on n'a pas forcément besoin d’une voiture. La mobilité douce est le meilleur moyen de se déplacer dans les centres urbains».

Grâce à l'éducation à la multimobilité, «un tout nouveau matériel didactique va ainsi être présenté dans les classes du cycle 4, dès à présent», se félicite encore Juliette Büchler. «Une vingtaine d’écoles ont déjà répondu positivement et ce n’est que le début. Du nord au sud du pays, l’animateur s’adaptera aux réalités des enfants de dix ans pour leur expliquer comment mieux se déplacer».

