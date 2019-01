Le Luxembourg est perçu comme peu corrompu

Selon l’Indice de perception de la corruption 2018 de Transparency international, le Luxembourg se situe au 9e rang (sur 180) des pays les moins corrompus du globe. Le Grand-Duché s'en tire avec une note de 81 points sur 100, ce qui est mieux que l'Allemagne (80/100, 11e), la Belgique (75/100, 17e) et la France (72/100, 21e). Le classement est dominé par le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, alors que le Sud-Soudan, la Syrie et la Somalie sont vus comme les pays les plus corrompus de la planète.

Si le Grand-Duché perd une place dans le classement, il échappe encore à la corruption galopante dans le monde. L’ONG évoque, pour l’Europe de l’Ouest, la faiblesse des institutions comme facteur de risque.

(L'essentiel)