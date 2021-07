Un propriétaire de bar en grève de la faim

Le propriétaire du Moov Lounge Bar & Club, établissement bien connu situé au nord de la capitale, dans la commune de Steinsel, a décidé de débuter ce jeudi 22 juillet 2021, à 9h du matin, une grève de la faim. «Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir!», a notamment écrit sur un carton Hugo Borges. «Je veux travailler, mais la commune, et pas le Covid, dit non! Pourquoi?». «Aucun procès-verbal, aucun rapport de police, pas de nuit blanche... Trouvez l'erreur!», poursuit-il encore sur un 3e carton. «Je ne sais pas combien de temps va durer ma grève de la faim, mais je ne baisserai pas les bras. C'est injuste... Je veux juste travailler et un club est là pour être ouvert la nuit et non la journée!».

Contactée, ce jeudi peu avant 14h, la commune de Steinsel a confirmé «la tenue d'une manifestation, pour le moment, devant la maison communale», sans pouvoir, dans l'état actuel des choses, être en mesure de nous en dire plus sur la question. Vers midi, deux autres personnes sont en effet venues apporter leur soutien à Hugo Borges.

«On n'a jamais eu de problèmes»

Dans une vidéo publiée dans la nuit de mercredi à jeudi, Hugo Borges donne encore d'autres explications. «Après plus d'une année de fermeture à cause du Covid», rappelle-t-il, «j'ai eu un seul week-end d'ouverture jusqu'à trois heures du matin. Ce n'est pas normal et on m'explique juste que des voisins se sont plaints du passage de voitures venant au Moov. C'est tout, il n'y a rien d'autre... Cela fait trois ans que j'ai ouvert et on n'a jamais eu de problèmes. Je ne comprends pas cette situation. La commune ne veut pas accorder de nuits blanches au Moov».

Hugo Borges n'est pas un inconnu au Luxembourg. En janvier dernier, en pleine deuxième vague du Covid, lorsque 300 personnes s'étaient mobilisées pour apporter leur soutien au secteur des bars et des restaurants fermés en raison des mesures sanitaires, nous l'avions rencontré au cœur de la manifestation. À ce moment-là, déjà, il nous avait fait part de sa détresse. Pas plus tard que la semaine dernière, également, l'établissement avait été touché par les inondations.

300 personnes mobilisées à Luxembourg pour soutenir les restaurateurs ???????? Face à la fermeture des bars et des restaurants depuis le 25 novembre et au moins jusqu'au 21 février, le secteur ne sait plus à quel saint se vouer... Ecoutez la réaction de Hugo Borges, propriétaire du Moov Lounge Bar & Club à Steinsel. Notre article complet et d'autres réactions sur https://bit.ly/39cmOHS Publiée par L'essentiel Online FR sur Samedi 23 janvier 2021

❗ANNONCE IMPORTANTE❗ À partager si possible Bonjours chers clients et amis. C'est avec un énorme chagrin, qu'... Publiée par Hugo Borges sur Vendredi 16 juillet 2021

La grève de la faim vient de commencer devant la Commune de Steinsel! Je vous remercie déjà énormément à tous de votre... Publiée par Moov LoungebarClub Steinsel sur Jeudi 22 juillet 2021

