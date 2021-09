Le Covid circule davantage chez les enfants

Si la situation sanitaire globale demeure largement sous contrôle, la plupart des indicateurs sont tout de même en hausse au Luxembourg, d'après la rétrospective Covid fournie par le ministère de la Santé mercredi. Ainsi, le taux d'incidence s'établit par exemple à 93 cas pour 100 000 habitants contre 85 la semaine précédente.

«Le taux d’incidence a augmenté dans toutes les tranches d’âge sauf chez les 15-29 ans», précise le communiqué. Cette même tranche d'âge qui avait été au cœur du rebond enregistré au début de l'été après la fête nationale. Désormais, c'est chez les enfants et les préadolescents que le virus circule le plus. Les 0-14 ans enregistrent ainsi un taux d'incidence de 166 cas pour 100 000, presque deux fois plus que pour l'ensemble de la population, loin devant la tranche d'âge 30-44 ans, particulièrement active, qui arrive en deuxième position avec 112 cas pour 100 000 habitants.

L'impact de la vaccination

Les raisons de cette circulation plus abondante chez les petits s'expliquent. Rappelons que les enfants sont la seule population à ne pas être vaccinée, or le vaccin réduit le risque de contamination. Les plus jeunes sont également les moins soucieux des gestes barrières et le retour à l'école favorise les contacts étroits entre les enfants. À titre d’illustration, plusieurs classes de maternelle de l'École internationale Edward Steichen à Clervaux ont été placées en quarantaine jusqu'à la fin de la semaine en raison de plusieurs cas de Covid-19 chez des élèves.

Plus enclins à développer des formes graves, les 75 ans et plus et les 60-74 ans enregistrent les taux d'incidence les plus faibles, ce qui est plutôt rassurant. Il s'agit également des populations les plus vaccinées avec des taux supérieurs à 80%. À titre de comparaison, les 12-17 ans sont les résidents les moins vaccinés (51,1%).

Si le fait d'être vacciné ou non joue un rôle important dans le risque de contracter la maladie, cela est encore plus vrai concernant la possibilité d'être admis en soins intensifs pour une infection sévère au Covid-19. Le ministère de la Santé indique mercredi que trois quarts des patient admis à l'hôpital n'étaient pas complètement vaccinés et que la totalité des malades en soins intensifs étaient non vaccinés ou n'avaient pas encore reçu la seconde dose. «C'est la meilleure preuve que la vaccination est efficace et protège», conclut le ministère.

