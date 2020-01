Bettel a enchaîné les discussions à Davos

Le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, réunit comme tous les ans de nombreux décideurs politiques et économiques de la planète. Parmi les nombreuses personnalités présentes, Xavier Bettel, présent pour la sixième fois dans la station suisse. Le Premier ministre luxembourgeois a partagé les grands moments de son séjour sur les réseaux sociaux, souvent constitués d’échanges «informels», comme l’indique un communiqué du gouvernement.

Bettel a notamment rencontré Tim Cook, le PDG d’Apple. Les deux hommes ont évoqué «les opportunités liées à la connectivité et au futur des télécommunications», selon le tweet du Luxembourgeois, qui a aussi évoqué la nécessité «de renforcer le marché digital européen». Des rendez-vous ont aussi été organisés avec des responsables de PayPal, Google ou encore PWC, comme l’attestent les messages du Premier ministre du Grand-Duché. Un dialogue a aussi été engagé avec Nick Clegg, ancien vice-Premier ministre britannique (2010-2015), devenu l’un des principaux communicants de Facebook.

Les diverses rencontres ont «principalement porté sur les sujets de la digitalisation, y compris les conséquences que cette dernière a sur le monde du travail et de l’industrie», selon le gouvernement. Avec Lakshmi Mittal, patron d’ArcelorMittal, Xavier Bettel a abordé les questions industrielles, concernant l’emploi, l’innovation et la recherche. Le réchauffement climatique a aussi été évoqué, ce sujet s’étant invité au forum suisse. Les organisateurs ont par exemple invité la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

I’m in Davos this week for the World Economic Forum (#WEF20) where political, business and social leaders gather to discuss the most pressing issues that our societies are facing and what we can do together to solve them.