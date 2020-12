Il voit Luxembourg-​​Ville comme «un terrain de jeu»

«Quand les gens passent devant la Philharmonie et voient les escaliers, ils se disent que c'est beau, que c'est majestueux. Moi, je vois un terrain de jeu à descendre à vélo». Le VTT, Alexis Astrie est monté dessus très tôt, avec ses parents. «J'ai toujours adoré ça», se souvient le jeune homme, aujourd'hui âgé de 18 ans.

Puis, récemment, il a acheté un vélo plus performant, qui «me permet de faire plus de choses qu'avant». Il progresse et au fil de ses rencontres dans le monde des riders, il est initié à l'Urban free ride. «On utilise tout ce qu'on peut trouver comme terrain», explique le Belge, qui a passé quatre ans à l'École européenne de Mamer avant de partir étudier aux Pays-Bas.

«Des terrains de jeu partout»

«À Breda, c'est beaucoup plus plat», souffle-t-il. Il revient à Luxembourg «au moins un week-end sur deux». Et continue à y chevaucher son VTT. «La ville s'y prête beaucoup, il y a beaucoup d'escaliers, comme à la Philharmonie, dans le centre, des pentes...» En somme, Luxembourg-Ville est un paradis pour bikers. «Et les transports aident beaucoup, on peut vite emmener son vélo d'un endroit à l'autre avec le tram».

La pratique de l'Urban free ride a permis à Alexis de voir la ville autrement. «Quand on marche, on va moins vite, on voit peut-être plus de détails... À vélo, c'est différent. Je regarde tout ce que je pourrais grimper ou descendre à vélo, je vois des terrains de jeu partout».

Et pour prolonger le plaisir, Alexis a publié une vidéo de ses exploits, filmée et montée par son amie Manca. De quoi redécouvrir Luxembourg-Ville avec un œil nouveau.

(jw/L'essentiel)