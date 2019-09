Schmit fait bien partie de l'équipe de Der Leyen

Le nom de Nicolas Schmit a bien été retenu par Ursula von der Leyen, future présidente de la Commission européenne, pour intégrer sa future équipe. Une liste approuvée par la future présidente de la Commission européenne a ainsi été diffusée ce lundi (voir ci-dessous). Pour rappel, le député européen luxembourgeois avait été désigné par la coalition gouvernementale pour être le prochain commissaire européen luxembourgeois.

Mardi, Ursula von der Leyen doit dévoiler quels portefeuilles seront attribués aux 26 membres de son équipe, représentant chacun un pays de l'Union (sauf le Royaume-Uni, qui veut quitter l'UE fin octobre). Selon un document détaillant la liste des attributions, révélé par Der Siegel, Nicolas Schmit se verrait attribuer le portefeuille des Services Financiers.

Le Parlement européen doit ensuite auditionner entre le 30 septembre et le 8 octobre, tous les membres de la nouvelle équipe. Par le passé, des prétendants mis sur le gril par les eurodéputés ont été écartés. Le processus se terminera par le vote d'investiture du nouvel exécutif bruxellois le 22 octobre, pendant la session plénière à Strasbourg (France), avant l'entrée en fonction de la nouvelle Commission, le 1er novembre.

This is circulated on the ⁦@vonderleyen⁩ commission at the moment - something seems spot on, something questionable.. have to see Tuesday ⁦@SPIEGELONLINE⁩ pic.twitter.com/vdubJJRBzH