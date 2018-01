Un an jour pour jour, c'était le 15 janvier 2017 exactement, que le corps d'Ana Lopes, une jeune Luxembourgeoise de 25 ans, a été retrouvé à l'arrière d'une BMW calcinée dans un bois de Roussy-le-Village, en Moselle. Principal suspect dans cette affaire, Marco, son ex-compagnon et père de leur petit garçon, Angelo, a été arrêté en juin 2017 et incarcéré. Mais depuis lors, c'est le silence qui plane inexorablement.

Interrogées par L'essentiel, la police et la justice ne varient pas dans leur réponse: «L'instruction se poursuit». Tout juste consent-on à nous dire que l'ex-compagnon d'Ana est toujours en détention préventive à la prison de Schrassig. Mais pour les parents d'Ana, ce silence est pesant et douloureux. «On a le sentiment que la situation n'a pas évolué et d'en être toujours au même point. Nous aimerions en savoir davantage, raconte Anabela, la maman. On ne nous tient au courant de rien. Il est impossible de faire notre deuil dans ces conditions et l'attente est insoutenable».

À vingt mètres du domicile de ses parents, Ana avait ses habitudes dans un snack. Émir, employé à l'époque, ne l'a pas oubliée. «Elle était gentille, souriante et venait régulièrement. Je ne comprends pas qu'on n'en sache pas plus sur cette histoire au bout d'un an», s'interroge-t-il.



(Gaël Padiou/L'essentiel)