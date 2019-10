Un brouteur voulait vendre le Palais grand-​​ducal

C'est un fidèle lecteur de L'essentiel qui nous a signalé la tentative d'arnaque sur un groupe Facebook, intitulé avec humour «Brouter les brouteurs», comprenez littéralement «dévorer les pros de l'escroquerie» qui sévissent sur Internet et, forcément, de plus en plus sur les réseaux sociaux.

Rien d'exceptionnel jusque-là, sauf que l'arnaqueur en question, baptisé Max Fréjuste, avait pour ambition de vendre une maison à Luxembourg, localisée au numéro 17, rue du Marché-aux-Herbes, soit la localisation du Palais grand-ducal à... 12 000 euros. Pour tomber dans le panneau, il fallait également avoir passé un long moment dans l'espace, car selon les derniers chiffres d'octobre 2019 du Statec, pour une maison unifamiliale, il est nécessaire de débourser en moyenne 742 335 euros au Grand-Duché.

«Monsieur, c'est les affaires»

D'emblée, notre arnaqueur précise que le bien immobilier «avec quatre pièces, une cuisine et une salle de bains» se situe «dans la zone du palais grand-ducal». Les frais de visite sont rapidement fixés à 300 euros au début d'une discussion Messenger surréaliste qui va s'étaler sur une soixantaine de captures d'écran entre l'improbable vendeur et un acheteur qui a rapidement compris à qui il avait à faire.

Les affaires s'emballent lorsque notre acheteur, qui se localise dans la petite localité de Freckeisen, au nord-est du Luxembourg, propose un versement immédiat de 8 000 euros. Une somme déjà bien rondelette aux yeux de l'arnaqueur qui communique, dans la foulée, ses coordonnées bancaires et qui exige avec conviction le versement, faisant fi du moindre mécanisme de clause suspensive. «Monsieur, c'est les affaires», insiste-t-il.

«J'ai failli faire une crise cardiaque»

Le brouteur Max Fréjuste envoie alors un contrat «à imprimer et à signer» de qualité assez médiocre intitulé «Certificado de Contrato» avec l'entête «cabinet Qatar Fondation». La résolution de l'image envoyée est cependant tellement faible que notre petit farceur d'acquéreur potentiel indique être dans l'impossibilité de le lire après l'avoir imprimé. Toujours avec conviction, l'arnaqueur l'invite alors «à aller voir les imprimeurs», «car on a toujours fait comme ça».

Inquiet de «se faire virer par son directeur» car il est incapable «d'envoyer un PDF» lisible , Max Fréjuste demande enfin un délai supplémentaire à son client potentiel, indiquant même «qu'il a failli faire une crise cardiaque, car son directeur est très rigoureux». Mais l'acheteur qui connaît bien les ficelles du métier ne se dérobe pas et lui propose de «faire selon les règles de l'art et selon la loi luxembourgeoise», car «la loi française n'a aucune valeur au Luxembourg», avant de l'emmener définitivement en bateau et de lui décerner, avec un humour certain, un diplôme délivré par «le ministère des tâches non achevées».

