Il veut courir 522 km pour la bonne cause

Claude Nilles est parti samedi, direction Sydney. Le Luxembourgeois de 34 ans, originaire de Bertrange, prendra demain le départ de «The Track Outback Race». En participant à cette course à pied, il veut inciter les gens à faire des dons pour la Fondation Kriibskrank Kanner via sa page Facebook.

«Le cancer est une maladie qui peut concerner tout le monde, notamment les enfants. C'est très important pour moi de ne pas fermer les yeux et de faire quelque chose pour les aider, explique-t-il.

L'ING Marathon pour finir

En dix jours, il va devoir effectuer 522 kilomètres dans l'Outback du territoire du Nord entre Alice Springs et Uluru. «Je pense que c'est l'une des courses les plus longues et les plus agressives du monde. Depuis que mon ami m'a parlé de cette course en janvier, je me prépare avec un coach personnel», confie-t-il.

«L'objectif est d'atteindre la ligne d'arrivée le 24 mai et surtout que les gens donnent de l'argent pour la Fondation Kriibskrank Kanner. À mon retour, je veux participer à l'ING Marathon, également pour la Fondation», ajoute Claude Nilles.

(Marion Mellinger/L'essentiel)