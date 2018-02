Convention collective signée à la SNCA

Direction et syndicats sont tombés d’accord et ont signé une nouvelle convention collective le 1er février dernier. En plus des acquis des quelque 110 salariés, elle prévoit une augmentation de 1% à partir du 1er janvier 2019 et de 0,5% à partir du 1er janvier 2020. Les jours fériés sont convertis en congé de récréation, ce qui porte à 32 le nombre de jours de congés.

Une nouvelle organisation de travail a été mise en place pour étendre les horaires d’ouverture (samedi matin et nocturne un jour par semaine). Une prime d’astreinte de 8,50 euros de l’heure a été actée pour le travail, après 17h et le samedi matin.

Suite à la scission de la SNCA et de la SNCT, il a été décidé de négocier deux conventions collectives distinctes. Celle de la SNCT est toujours en négociation.



(L'essentiel)