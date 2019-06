Elle utilise son GSM au volant et part en tonneau

Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dimanche, vers 17h sur une route entre Oberglabach, sur la commune de Nommen, et Moesdorf, une section de Mersch. La voiture s’est déportée du côté gauche de la chaussée et a tapé contre le talus fait d’herbe et de pierres, avant de se retourner. La voiture a effectué plusieurs mètres sur le toit, avant de s’arrêter enfin.

Les pompiers ont dû aider les deux passagers en mauvaise posture à sortir du véhicule. Ils souffrent de blessures légères, a indiqué la police grand-ducale. La conductrice a admis qu’elle utilisait son téléphone au moment où elle a perdu le contrôle de la voiture.

La berline, totalement détruite dans l’accident, a été transportée sur une dépanneuse. La route a été coupée pendant deux heures en fin d’après-midi, le temps de nettoyer la chaussée.

(jg/L'essentiel)