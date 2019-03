Marcel Leyers nommé nouveau CEO de la BIL

La Banque Internationale à Luxembourg a nommé, ce jeudi à sa tête, Marcel Leyers en tant que nouveau Chief executive officer (CEO), soit directeur général de la BIL. Dans un communiqué, la banque grand-ducale fondée en 1856 a indiqué que le Luxembourgeois Marcel Leyers, 56 ans, remplaçait dès à présent le Français Hugues Delcourt, 50 ans, qui a occupé la fonction de CEO de la BIL durant cinq années.

Employé par la BIL depuis 1983, Marcel Leyers occupait jusque-là les fonctions suivantes: Head of Corporate and Institutional Banking et membre de la direction autorisée de la BIL. «Marcel Leyers est un banquier expérimenté, disposant d’une connaissance approfondie de la BIL et du marché luxembourgeois», a commenté Luc Frieden, président du conseil d'administration. «Je suis convaincu que la transition sera un succès, sachant que Hugues, Marcel et l’ensemble du comité exécutif ont étroitement collaboré tout au long des cinq dernières années».

(L'essentiel)