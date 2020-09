Un marché de Noël se prépare dans la capitale

«Impossible à l'heure actuelle de vous dire comment le marché de Noël de la Ville de Luxembourg pourrait se passer, mais on a quand même des idées», nous a précisé Patrick Goldschmidt, échevin du Service espace public, fêtes et marchés, à trois mois de ce traditionnel événement dans les rues de la capitale.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la Schueberfouer 2020 avait purement et simplement été annulée, mais le marché de Noël ne devrait pas connaître le même sort. De quoi donner une petite lueur d'espoir aux forains également présents sur cet événement lors des fêtes de fin d'année.

«Donner envie aux gens de venir à Luxembourg en hiver»

«Nous avons déjà travaillé sur le marché de Noël 2020, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une situation de crise», rappelle prudemment Patrick Goldschmidt. «On doit respecter des mesures sanitaires et c'est un vrai casse-tête. D'un autre côté, nos marchés hebdomadaires ont été maintenus et on permet également l'organisation de vide-greniers».

«Pour le marché de Noël, on pourrait donc agencer plus d'artisanat», avance avec sagesse l'échevin. «Il nous reste à voir comment on pourrait intégrer tout ce qui touche à la nourriture. Il faut également voir ce qui est possible avec une patinoire. C'est beaucoup de travail, mais on y consacre du temps. Il faut aussi voir ce que nous allons faire avec les illuminations pour que la Ville de Luxembourg soit attirante au moment de Noël. Il faudra bien donner aux gens l'envie de venir dans les rues de la capitale. Pas seulement, mais surtout en novembre et en décembre. On va trouver des solutions, même si elles ne vont pas plaire à tout le monde. Il faut essayer de vivre normalement avec le virus».

