«Les Jeux olympiques unissent le monde»

Épisode 2 La séquence du 20 juillet

Le président du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) André Hoffmann, qui a accompagné la délégation luxembourgeoise à Tokyo, au même titre que le Grand-Duc Henri, est revenu sur la décision du ministre des Sports Dan Kersch de ne pas se déplacer au Japon. « Ce n’est pas très grave, il m’a prévenu de son choix, on était préparés. Il ne voulait pas quitter le pays pendant quinze jours par les temps qui courent» a-t-il commenté.

Ancien joueur de volley-ball au niveau amateur, André Hoffmann a également livré sa représentation de l’olympisme et de ses valeurs de tolérance, de respect et d’unité. «C’est une grande rencontre du monde. Je crois que l’idée initiale des Jeux olympiques était de se servir du sport pour faire de ce monde, un monde meilleur» a-t-il ajouté.

Avec douze athlètes, le Luxembourg sera représenté dans sept disciplines: le cyclisme, l’athlétisme, la natation, le tennis de table, le triathlon, l’équitation, le tir à l’arc. «Certains athlètes comme les nageurs s’entraînent au Luxembourg mais d’autres sont à l’étranger, comme Bob Bertemes, en Allemagne, ou les cyclistes avec leurs équipes».

«Avec des mots très simple, on peut donner un message fort»

Épisode 1 La séquence du 19 juillet

Avocat dans la vie de tous les jours , André Hoffmann est à la tête du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) depuis 2012 et son mandat court jusqu’en 2025. Alors qu’il s’envolera pour Tokyo jeudi, il est revenu sur la décision du gouvernement japonais de fermer au public la majorité des événements. «Je crois que c’était le prix pour organiser les Jeux et pour calmer la population japonaise. Nous trouvons cela très malheureux. Ce ne sera pas la fête habituelle mais nous l’acceptons», s'est-il confié.

Si le ministre des Sports Dan Kersch a récemment déclaré qu’il ne se rendrait pas sur place, le Grand-Duc Henri, membre du Comité international olympique (CIO) et du conseil d’administration du COSL, partira ce lundi. «Le Grand-Duc est un grand fan de sport et de ses valeurs. Il est toujours content de rencontrer les sportifs et de s’entretenir avec eux», ajoute André Hoffmann. Le Grand-Duc assistera à différentes compétitions et soutiendra les athlètes luxembourgeois, avait précisé samedi la Cour grand-ducale.

«J'aime les chansons qui ont un message»