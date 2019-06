L'allaitement au travail, un droit plutôt peu utilisé

Il y a quelques jours, l'UNICEF recommandait, dans son rapport sur la famille, aux gouvernements, de «veiller à ce que les mères puissent allaiter avant et après leur retour au travail, en leur offrant (...) des pauses garanties et des endroits sûrs et appropriés». Au Luxembourg, le droit à l'allaitement ou à tirer son lait est inscrit dans le code du travail. «Deux périodes de quarante-cinq minutes chacune» doivent être accordées «au début et à la fin» de la journée à l'employée qui en fait la demande. «Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal», est-il encore précisé.

En 2015, selon l'étude Alba menée par la direction de la santé (dernières données connues au Luxembourg), 59,1% des mamans du pays allaitaient leur enfant 4 mois après l'accouchement. Un taux qui passe à 45% à six mois et 23,7% après un an. Même après un congé parental, ces femmes doivent donc gérer la volonté d'allaiter avec la reprise de leur activité professionnelle et 23% d'entre elles abandonnent l'allaitement à ce moment-là. «Beaucoup de femmes allaitantes pensent devoir sevrer leur bébé au moment de la reprise du travail», glisse le ministère de la Santé, qui veut lutter contre ces «idées préconçues».

Des demandes dans l'Industrie et le secteur public

D'après les données obtenues par L'essentiel, «deux cas d'allaitement au travail» ont été recensés dans le secteur de l'Industrie, «sans aucun problème». «Une à deux demandes» ont été déposées dans le secteur public selon l'administration des services médicaux (ASM) et «aucun souci des différentes entreprises n'a jamais été signalé» concernant le secteur financier. Du côté des CFL, dont «tous les services disposent d'une infirmerie ou de locaux appropriés», le ministère indique néanmoins qu'«aucun cas d'allaitement au travail n'est connu au service RH».

Un projet de sensibilisation aux entreprises, pour renforcer la création au Luxembourg de zones «propices à l'allaitement», est en cours de réflexion, fait savoir le comité national pour la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement maternel, qui regroupe les associations pro-allaitement et des professionnels de santé.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)