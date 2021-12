Une voiture de luxe pour 13 habitants du Luxembourg

Il n'est pas rare, pour les automobilistes au Luxembourg, de passer le temps dans les embouteillages en regardant des voitures de luxe qui, comme toutes les autres, roulent au pas sur les route du Grand-Duché. Ce qui n'empêche pas de nombreux résidents de dépenser des sommes exorbitantes pour des voitures de classe supérieure. Selon une nouvelle étude, le Grand-Duché se classe numéro 1 mondial dans cette discipline.

Au cours des quatre dernières années, 48 584 voitures de luxe ont été vendues au Luxembourg, qui dispose d'une population de 626 000 habitants. Soit un véhicule de luxe vendu par tranche de treize résidents. La Belgique et l'Allemagne occupent les deuxième et troisième place avec respectivement 32 et 31 habitants par voiture de luxe. L'autre voisin, la France, n'est que 22e, derrière le Portugal et devant la Slovénie.

Dans l'ensemble, les pays européens dominent ce classement, l'Australie, en 6e position, étant le premier pays d'un autre continent. Les États-Unis sont 12e, suivis de près par la Nouvelle-Zélande. À noter aussi, la très cossue mais minuscule Monaco ne figure pas dans la liste.

(L'essentiel)