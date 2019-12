Le temps sera mauvais jusqu'à un Noël sans neige

Ça nous pendait au nez, c'est confirmé. Malgré une baisse des températures, il n'y aura pas de neige pour accentuer la magie de Noël, mercredi prochain, d'après les prévisions de MeteoLux. Ce samedi, il pleuvra un peu et le thermomètre oscillera entre 3 et 5°C le matin et 6 et 8°C l'après-midi.

Dimanche, les averses seront plus importantes pendant toute la journée et le vent pourrait souffler avec des rafales jusqu'à 75 km/h dans l'après-midi. De quoi rendre bien désagréables les températures de 4 à 6°C le matin et de 6 à 8°C l'après-midi. Lundi, des éclaircies sont espérées, mais des averses modérées devraient continuer à survenir dans l'après-midi. Le vent faiblira, mais des rafales de 65 km/h souffleront encore.

Mardi, pour la veille de Noël, devrait être assez désagréable au niveau météo, avec de la pluie ou des bruines pendant une grande partie de la journée et des rafales jusqu'à 40 km/h. Lundi et mardi les températures seront similaires à celles des jours d'avant.

Le thermomètre finira par chuter mercredi, pour le jour de Noël, qui sera nuageux et sec. Il pourrait même geler, avec des minimas prévus entre -1°C et 1°C. Avec la pluie qui sera tombée les jours d'avant, soyez du coup prudents sur les routes qui pourraient être glissantes! Ou alors restez bien au chaud et en famille pour profiter de Noël, même sans neige...

