La délinquance repart à la hausse au Luxembourg

La délinquance au Luxembourg est repartie à la hausse ces deux dernières années. En 2019, la police grand-ducale a enregistré 38 773 infractions, soit 4% de plus que l’année précédente et de 5,5% par rapport à 2017, d’après son bilan statistique annuel diffusé mardi. La police explique la tendance par l’augmentation de la population, tout en indiquant que la délinquance restait inférieure au record de 2015, lorsqu’un peu plus de 40 000 infractions avaient été constatées.

Comme tous les ans, les malfrats s’en prennent d’abord aux biens. L’an dernier, cela représentait 57% des infractions, une proportion relativement stable d’années en années. Les infractions contre les personnes représentent de leur côté 20% du total, le reste étant regroupé dans la catégorie fourre-tout «divers», qui intègre entre autres les stupéfiants, l’ivresse, les délits contre l’environnement ou encore le tapage nocturne.

L’an dernier, la police a compté trois meurtres accomplis et quatre assassinats accomplis, ainsi que 2 800 affaires de coups et blessures volontaires. Pour cette dernière catégorie, la hausse est de 7,4% en un an, mais là-encore, les chiffres restent inférieurs à ceux de 2015. Les agents ont aussi effectué 849 interventions pour des faits de violence domestique, soit un bond de près de 15%. La police a aussi enregistré 116 plaintes pour viol (+52%). Comme pour toutes les catégories, les fortes variations peuvent résulter tant d’une augmentation du nombre de faits que d’un meilleur signalement. Pour l'ensemble des infractions, le taux d'élucidation dépasse de justesse la moitié des affaires (53,2%), mais atteint son niveau record.

(jg/L'essentiel)