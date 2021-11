Le dépistage visuel des tout-​​petits facilité

À partir du 8 novembre, il sera plus facile de prendre rendez-vous pour les dépistages visuels Vision Test 10 et Vision Test 40 à effectuer aux 10 et aux 40 mois de l'enfant. Les parents recevront un code d'accès personnalisé - valable quatre mois - avec le courrier d'invitation envoyé automatiquement (durant la première année de vie et aux trois ans de l'enfant) et pourront prendre rendez-vous via MyGuichet.lu.

En 2020, 14 000 enfants ont été convoqués pour ces tests (facultatifs) et plus de 9 000 ont été effectivement examinés. Si un peu plus de 7 100 petits présentaient un bilan normal, ces examens ont permis de déceler des problèmes chez 1 825 enfants.

La surveillance des enfants se poursuit à l'entrée à l'école fondamentale: en 2020, 7 209 nouveaux petits écoliers de 520 classes ont été contrôlés par le service d'orthoptie, en charge du dépistage visuel national gratuit de tous les enfants. 12% ont été nouvellement dépistés à cette occasion.

(L'essentiel)