Rien n'est laissé au hasard lors d'un jobdating

Les entretiens avec les recruteurs lors des jobdatings sont très courts. Il est donc indispensable de faire bonne impression le plus vite possible. «Il est important d'avoir une bonne présentation avec des vêtements en rapport avec le métier qu'on recherche. Le sourire et l'amabilité dès le début de l'échange feront gagner des points», explique Julie Ransquin, de l'Adem.

En cinq à dix minutes, il faut se focaliser sur deux choses. La présentation. «Pour cela on est clair, court et précis. Qui suis-je? Ce que je recherche? Ce que j'ai fait avant?», précise-t-elle.

Un CV clair

Ensuite, il faut rentrer dans le vif du sujet, à savoir se vendre et donc mettre en avant ses compétences, ses valeurs sûres comme «le fait de parler plusieurs langues, l'expérience professionnelle correspondant au profil ou la grande motivation», détaille Julie Ransquin.

Le mieux est de se préparer à l'avance, savoir ce que l'on va dire au recruteur et apporter à ce genre d'événement assez d'exemplaires de son CV. Une mise en page structurée et lisible avec une mise en avant des compétences, des mots clés et des titres honnêtes est très appréciée.

(Marion Mellinger/L'essentiel)