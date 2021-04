Pas de couvre-​​feu pour les chasseurs, ils s'expliquent

La chasse peut-elle subir les restrictions des activités récréatives? Les députés Pirates, Sven Clement et Marc Goergen, ont renouvelé la question jeudi dernier. Lors du confinement de mars 2020, la chasse à titre individuel était restée autorisée. Fin 2020 en revanche, les battues avaient été interdites. Et c'est, d'après Marc Reiter, vice-président de la Fédération Saint-Hubert des chasseurs, l'origine du problème.

«En décembre et début 2021, un tiers des sangliers tirés d'ordinaire ne l'ont pas été. Soit plus ou moins 2 000 bêtes, environ 1 000 femelles. Avec des portées de quatre ou cinq, ça fait 5 000 sangliers de plus dans les prairies. Nous sommes en lien avec les gens qui ont des terres, les cultivateurs. On doit réagir sinon ce sera la catastrophe. On va chasser plus».

Prime à l'abattage prolongée

Ingénieur agronome à la Centrale paysanne, Alessandro Collarini confirme les appels d'exploitants «comme chaque année» et souligne les dégâts causés par les sangliers «dans les prairies et le coût pour ressemer». Sandrine Pingeon, maraîchère à Munsbach, a subi l'an passé de lourds dégâts et a dû se résoudre à installer des clôtures électriques. «Des chasseurs nous disent qu'une centaine de têtes tournent par là», précise-t-elle.

Favorable à la dispense de couvre-feu des chasseurs, elle ajoute que les hivers doux permettent «deux portées par an». Chasser est permis entre une heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil. La dispense de couvre-feu doit surtout permettre de prendre place sur son mirador le matin ou d'éviscérer ou réfrigérer le gibier le soir. Face à la menace de la peste porcine, la prime à l'abattage des sangliers dans certaines zones (50 à 100 euros) a été prolongée jusqu'en octobre.

(L'essentiel/Nicolas Martin)