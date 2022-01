10 000 euros si vous créez un autre logement chez vous

Et si vous profitiez d'avoir une (grande) maison pour y créer un second logement? C'est l'idée, lancée par le ministère du Logement, pour contrer la crise immobilière prégnante au Luxembourg. Le principe est simple, aménager une partie de son espace, de sa résidence, de son terrain, en une habitation supplémentaire à part, qui permettrait de renforcer le marché et le nombre de biens disponibles. Ne serait-ce que pour y faire un studio occupé par un étudiant ou même un jeune couple. Si un propriétaire se lance dans ce projet, il touchera une prime de 10 000 euros.

«De la même manière que nous essayons de mobiliser les maisons vides pour la gestion locative, nous essayons ici de mobiliser les grands logements habités peut-être par une seule ou deux personnes. Le potentiel de création de logements supplémentaires est très important», explique le ministre du Logement, Henri Kox. Selon lui, «l'écho a été très positif lors de la présentation du projet au sein de la commission du Logement».

«Les conditions sont simples mais traçables»

Volontairement et pour inciter au maximum, les conditions sont larges. La prime de 10 000 euros n'est pas conditionnée par un montant des travaux ou une surface à aménager. Il faut simplement être propriétaire et obtenir une autorisation de construire auprès de l'administration communale. Seule contrainte technique, le logement supplémentaire doit posséder sa propre porte d'entrée et le propriétaire doit résider dans l'un des deux logements.

«Les conditions sont simples mais traçables et contrôlables», prévient néanmoins Henri Kox. Cette nouvelle «prime pour la création d'un logement intégré» fait partie de la réforme de l'aide au logement. Les projets de loi ont été déposés pour une application espérée «début 2023».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)