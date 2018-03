Une tolérance de 29 jours pour les frontaliers français

Jusqu’ici, aucune règle claire ne disait combien de temps un frontalier français devait travailler sur le sol luxembourgeois pour continuer à être imposé à 100% au Grand-Duché. Mais cela va changer. La nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise, présentée vendredi matin par le ministre des Finances, à la Commission des finances et du budget, instaure un seuil de tolérance et donc «une sécurité juridique», indique le ministère.

Un frontalier français ne pourra pas travailler plus de 29 jours par an en dehors du Luxembourg sans impacter son imposition au Grand-Duché. C’est plus que leurs homologues allemands et belges qui ne peuvent travailler plus de 24 jours et 19 jours hors de notre pays pour continuer à être imposés à 100% au Luxembourg.

«Un instrument innovant»

À noter que le nouveau texte, qui sera officiellement signé mardi prochain lors de la visite d’État du couple grand-ducal en France du 19 au 21 mars, prévoit également que les pensions des frontaliers français continueront à être imposées au Luxembourg. Il indique également que les détenteurs de 5% dans le capital d’une société pendant au moins un an pourront bénéficier de l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes. La participation minimale était auparavant de 25%.

«La nouvelle convention vient moderniser fondamentalement l’actuel texte datant de 1958 et constitue un instrument innovant qui bénéficie tant aux citoyens qu’aux entreprises des deux côtés de la frontière», s’est réjoui Pierre Gramegna, dans un communiqué.

Le texte entrera en vigueur dès que les deux pays l'auront ratifié.



(Marion Chevrier/L'essentiel)