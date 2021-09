Trois motards blessés en moins de cinq heures

Les très beaux jours sont enfin là et vous l'avez certainement remarqué sur toutes les routes: de nombreuses motos ont également refait leur apparition avec le retour du soleil. La plus grande prudence s'impose toutefois, car après de longues semaines de grisailles ou de précipitations, les automobilistes et les motards ont quelque peu perdu l'habitude de se côtoyer.

Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) nous a d'ailleurs précisé que trois accidents impliquant des motos ont eu lieu, ce dimanche 5 septembre 2021 à divers endroits du pays. Le premier s'est déroulé peu avant midi, à l'est du Grand-Duché. Un motard a chûté sur la route CR134 entre Manternach et Mertert et il a été blessé.

Des utilisateurs vulnérables

Deux autres accidents de motos se sont produits l'après-midi. Toujours à proximité de la Moselle, un motard s'est à nouveau blessé dans une chute sur la même route CR134, mais cette fois-ci entre Ehnen et Gostingen. Au nord-ouest du Luxembourg, enfin, deux motos se sont percutées sur la route RN27 entre Arsdorf et Riesenhaff et là, aussi, une personne a été blessée.

Selon le dernier bulletin de MeteoLux, des journées ensoleillées et des températures dépassant les 25 degrés sont encore attendues au Grand-Duché jusqu'à mercredi, au moins. Ce qui devrait à nouveau impliquer le retour des motards sur les routes. L'Automobile Club Luxembourg (ACL) rappelle qu'ils font partie des utilisateurs «les plus vulnérables». N'hésitez pas à redoubler de prudence!

(L'essentiel)